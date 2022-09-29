النائب حسين الحاج حسن للمنار : هذه الجلسة اختبار للنوايا وحددت الى حد ما الخيارات السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 29 2022 - 13:42

النائب حسين الحاج حسن للمنار : هذه الجلسة اختبار للنوايا وحددت الى حد ما الخيارات السياسية

منذ 2 ساعة 29 September، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة