النائب حسين الحاج حسن للمنار : هذه الجلسة اختبار للنوايا وحددت الى حد ما الخيارات السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2022 - 13:42
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رفع الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية بعد عدم حصول أي مرشح على الأغلبية في الدورة الأولى وفقدان نصاب الدورة الثانية
نتائج التصويت في الدورة الأولى: 63 ورقة بيضاء، 36 ميشال معوض، 11 سليم إده، 10 لبنان، 2 مختلف
الرئيس نبيه بري في ختام الجلسة: إذا لم يحصل توافق لن ننقذ المجلس ولا لبنان وإذا رأيت أن هناك توافقاً سأدعو لجلسة ثانية
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن: هذه الجلسة اختبار للنوايا وحددت إلى حد ما الخيارات السياسية
النائب ابراهيم كنعان عبر تويتر: إعلان وزير المال عن توحيد سعر الصرف في الموازنة غير صحيح فالموازنة لم تعتمد سعر 15 ألفاً
مراسل المنار: جيش العدو يلقي القبض على سوداني وأثيوبية تمكنا من عبور السياج الشائك في ميس الجبل إلى الأراضي المحتلة
أسرى لبنانيون سابقون يتقدمون بإخبار لدى النيابة العامة العسكرية ضد العميل نبيه سليمان عليق وأشقائه
الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 إصابة بينها 5 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل
اندلاع مواجهات مع قوات العدو إثر اعتقال 3 فلسطينيين في بلدتي بدو والطور في القدس المحتلة
30 أسيراً فلسطينياً يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم الـ5 على التوالي رفضاً للاعتقال الإداري
الرئيس مهدي المشاط خلال استقباله المبعوث الأممي لليمن: قبولنا بالهدنة من دون تحسينها يعتبر قبولاً باستمرار الحرب والحصار
المشاط: نريد تحقيق مطالب شعبنا اليمني بالسلام المشرف والعادل ومن يمنع شعبنا من حقه لا يتوقع منا أن نقدم له الورود
سلطات لوغانسك: مقتل 30 شخصاً في قصف أوكراني لقافلة من اللاجئين كانوا في طريقهم إلى الحدود الروسية
الكرملين: عملية ضم الأقاليم الروسية الـ4 إلى الأراضي الروسية ستتم الجمعة بحضور الرئيس فلاديمير بوتين
الخارجية الروسية: حادثة التسريب لخطوط السيل الشمالي وقعت في المنطقة التي تسيطر عليها المخابرات الأميركية
السفير الروسي في واشنطن: موسكو مصرة على كشف حيثيات الهجمات غير المسبوقة على أنابيب الغاز السيل الشمالي 1 و2
البيت الأبيض: نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيس كوريا الجنوبية ناقشا في سيول الجهود للحفاظ على السلام في مضيق تايوان
البيت الأبيض: رئيس كوريا الجنوبية شدّد لهاريس على ضرورة تحقيق هدف نزع الأسلحة النووية في المنطقة
انقطاع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في ولاية فلوريدا الأميركية جراء إعصار "إيان"
منظمة الصحة العالمية: الوضع الصحي المتعلق بكوفيد-19 أفضل من أي وقت مضى
النائب حسين الحاج حسن للمنار : هذه الجلسة اختبار للنوايا وحددت الى حد ما الخيارات السياسية
منذ 2 ساعة
29 September، 2022
النائب حسين الحاج حسن
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