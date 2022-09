بالفيديو | للتذكير.. بيسكوف وزاخاروفا يعيدان نشر دعوة بايدن للتخلص من “السيل الشمالي-2”

نشر المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فيديو سابق للرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو فيه للتخلص من “السيل الشمالي-2”.

وأشار الكرملين إلى “نشوة البولنديين وشكرهم الولايات المتحدة بعد حادث التسريب في خط أنابيب “السيل الشمالي”، تذكر بدعوة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للتخلص من “السيل الشمالي-2”.

وجاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الذي أعاد إلى الأذهان تصريحات الرئيس الأمريكي، التي أدلى فيها في شباط/فبراير الماضي، والتي وعد فيها بالتخلص من “السيل الشمالي-2”.

وتابع بيسكوف: “نحن لا نعرف ماذا كان يعني الرئيس الأمريكي آنذاك، إلا أننا نرى رد الفعل الهستيري والمبتهج، الذي يقترب من حد الجنون من جانب البولنديين، الذين يشكرون الولايات المتحدة على ذلك”. وتساءل: “فما الذي يعنيه هذا الامتنان. هذا أيضا لا نعرفه”.

ثم أشار المتحدث الروسي إلى الأرباح الهائلة التي تحصدها الشركات الأمريكية الموردة للغاز الطبيعي المسال، حيث قال: “إننا نرى أرباحا ضخمة من الموردين الأمريكيين للغاز المسال، ممن ضاعفوا إمداداتهم إلى القارة الأوروبية. وهم مهتمون للغاية بالحصول على هذه الأرباح الضخمة في المستقبل”.

وايضا، نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المقطع التابع لكلمة بايدن، وقالت “في 7 فبراير 2022، قال جو بايدن إن نورد ستريم سينتهي إذا غزت روسيا أوكرانيا”.

واضافت في بيان مرفق بالفيديو: يلتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإجابة على السؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدركت تهديدها في 25 و 26 سبتمبر 2022 ، عندما حدثت حالة طوارئ على الخطوط الثلاثة SP-1 و SP-2 ، والتي تم تصنيفها مبدئيًا على أنها تمزق خط الأنابيب ، مما يشير إلى أنه تم تقويضها.

واردفت قائلة: كان بيان النوايا مدعومًا بوعد. يجب أن نكون مسؤولين عن كلماتنا. إن سوء فهم ما يقال لا يعفي من المسؤولية. يجب أن تعرف أوروبا الحقيقة!

وكان الرئيس الأمريكي قد أجاب على سؤال إحدى الصحفيات بشأن “السيل الشمالي-2” في 23 فبراير الماضي، وقال: “إذا غزت روسيا أوكرانيا، فهذا يعني أن الحشود والدبابات ستعبر الحدود، وحينها لن يكون هناك (السيل الشمالي-2)، سوف نتخلص منه”. There will be no longer Nord Stream 2 we will bring an end to it.

وحينما سألته الصحفية مرة أخرى، عما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان المشروع برعاية ألمانية روسية. فتابع الرئيس الأمريكي: “أعدك بأننا سنتمكن من فعل ذلك”I promise you we will be able to do it.

وتم تسجيل انفجارين تحت الماء قبل اكتشاف ثلاثة تسريبات على خط نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وأوروبا، بحسب ما أفاد معهد رصد الزلازل السويدي الثلاثاء بعد أن أثارت التسريبات شكوكًا حول حدوث تخريب.

وسجلت الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل “إطلاقين هائلين للطاقة” قبل وقت قصير من تسرب الغاز قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية وبالقرب منه، حسبما صرح بيتر شميت، عالم الزلازل بجامعة أوبسالا.

وأضاف أن “إطلاق الطاقة بهذا القدر الضخم لن يسببه أي شيء آخر غير انفجار”، واكد عالم الزلازل يورن لوند للمحطة “ما من شك في أنها كانت انفجارات”.

وأعلن الجيش الدنماركي استنادا إلى صور بحوزته أن التسريبات الثلاثة الكبيرة من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق ظهرت على السطح، الثلاثاء، مشكلة دوائر يتراوح قطرها ما بين 200 وألف متر.

وقال الجيش الدنماركي في بيان، بشأن هذه التسريبات الواقعة قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية إن التسريب الذي يشكل الفقاعة الكبرى يؤدي إلى تشكيل دوائر على السطح “يصل قطرها إلى كيلومتر واحد. أما الأصغر فيشكل دائرة يبلغ قطرها حوالي 200 متر”.

ولم يعرف بعد سبب تسرّب للغاز الذي رُصد في موقعيْن من خط أنابيب “نورد ستريم 1” الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، غداة الإعلان عن تسرّب غاز في “نورد ستريم 2″، على ما أعلنت الثلاثاء السلطات الدنماركية والسويدية، ما أثار شكوكا حول أعمال تخريبية في الخطّين غير المشغلين بسبب تداعيات حرب أوكرانيا.

واعتبرت كييف الثلاثاء أن التسرب غير المفسّر للغاز من ثلاثة مواقع من خطّي أنابيب الغاز “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2” هو نتيجة “هجوم إرهابي مخطط له” من موسكو، بدون أن تقدّم أي براهين على قولها.

وعلّق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض على تسرب الغاز من أنبوبَي نفط نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق، بالقول إن “شركاءنا الأوروبيين يجرون تحقيقًا. نحن مستعدون لدعم جهودهم”.

ورفض “التكهّن” بأسباب هذا التسرب من أنابيب نفط أساسية لتسليم الغاز الروسي إلى دول أوروبا، مضيفًا أن ما حصل “يعكس أهمية جهودنا المشتركة لإيجاد إمدادات غاز بديلة لأوروبا”.

وأعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن الثلاثاء أنه “من الصعب التصور” أن تسرب الغاز في ثلاث مواقع من خطي الأنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 بصورة متزامنة أمر “عرضي”، مؤكدة أنها لا “تستبعد” عملية تخريب.

وقالت فريدريكسن معلقة على تسرب الغاز قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية “من غير الاعتيادي أن تكون هناك ثلاث نقاط تسرب غاز متباعدة. من الصعب بالتالي التصور أن الأمر عرضي”، متحدثة إلى وسائل الإعلام الدنماركية على هامش زيارة لبولندا.

وأعلن الكرملين الثلاثاء أنه “قلق للغاية” حول تسرب الغاز في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، من دون أن يستبعد فرضية عمل تخريب. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “إننا قلقون للغاية حيال هذه الأنباء” وأضاف ردا على سؤال عن احتمال أن يكون ذلك ناجما عن عملية تخريب “لا يمكن استبعاد أي فرضية”.

ورصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب “نورد ستريم 1” الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، على ما أفادت السلطات الدنماركية والسويدية الثلاثاء غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط “نورد ستريم 2”.

وخطا الأنابيب هذان اللذان يشرف عليهما كونسورسيوم مرتبط بشركة غازبورم الروسية العملاقة ليسا في الخدمة راهنا بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. إلا انهما يحويان كمية من الغاز. وأفاد وزير المناخ والطاقة الدنماركي دان يورغنسن وكالة فرانس برس في بيان أن “السلطات تبلغت الآن بوجود نقطتين أخريين لتسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1 غير الموضوع في الخدمة أيضا لكنه يحوي الغاز”.

وأضاف “من المبكر الحديث عن أسباب هذه الحوادث” لكنه أشار إلى “رفع مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز” في البلاد.

وأكد الناطق باسم الهيئة البحرية السويدية رصد تسربين قبالة جزيرة بورنهولم السويدية. وحُدّدت إحدى نقطتي التسرب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية الخالصة والأخرى في المنطقة التابعة للسويد على ما أفاد البلدان.

وعلى غرار التسرب الذي رصد الاثنين على خط انابيب نورد ستريم 2، اتخذت إجراءات سلامة. فمنعت الملاحة في منطقة قطرها خمسة أميال بحرية (حوالى تسعة كيلومترات) وكذلك الطيران في منطقة قطرها كيلومتر واحد. وأوضح يورغنسن “الحوادث على خطي الأنابيب لا تأثير لها على امدادات الدنمارك”.

ومساء الاثنين أعلنت الشركة المشغلة لنورد ستريم 1 و2 عن انخفاض في الضغط في خط الأنانيب الأول بعد رصد حادث تسرب في الثاني.

المصدر: يونيوز