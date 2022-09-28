واشنطن وأمد الحرب..

طرح موقع المنار استطلاع رأي حول امد الحرب الذي تسعى اليه واشنطن في اوكرانيا، جاء في النتائج:

هل تسعى واشنطن لإطالة الحرب في اوكرانيا؟

نعم (94%)

كلا (6%)

عدد المشاركين: 2000

تعتبر اغلبية ساحقة من المشاركين ان الولايات المتحدة تسعى لاطالة امد الحرب.. هذه الحرب التي دخلتها روسيا منذ 7 اشهر، بعد سلسلة استفزازات واجراءات تصعيدية من سلطات اوكرانيا بدعم اميركي واعتبرت روسيا ذلك تهديدا لامنها القومي واقليم دونباس. حرب لا تزال واشنطن لا تشجع على وقفها بل تتخذ خطوات استفزازية في الصراع الذي هو صراع روسي – غربي وروسي – اميركي بواقع الحال.

قد يبدو رأي المستطلعين هذا منطقيا لناحية الوقائع ، من الدعم السياسي الى الامداد العسكري المستمر لاوكرانيا والاستفادة من ثمن السلاح، الى محاولة اضعاف روسيا اقتصاديا واستراتجيا عبر الحرب، اضافة الى اعتبار واشنطن ان اطالة امد الصراع ليس في صالح روسيا في ظل “العقوبات”، رغم ان العقوبات المضادة اثرت وتؤثر اقتصاديا بشكل كبير على الغرب لا سيما الاوروبيين .