أنطونوف: لا يجوز السماح بتكرار أزمة الكاريبي

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف على عدم جواز تكرار أزمة صواريخ البحر الكاريبي عام 1962 بين موسكو وواشنطن.

وأشار أنطونوف في مقال لمجلة “ذي ناشنال إنترست” إلى أنه في هذه السنة تصادف الذكرى الـ60 لأزمة الكاريبي، حيث “كان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على وشك نزاع نووي”.

وتابع: “هذا يوفر لنا الإمكانية للعودة إلى الدروس التي اتخذتها الدولتان الكبيرتان من تلك الفترة الدرامية… وأعتقد أن أي أمريكي سيؤيدني في عدم جواز تكرار الوضع الخطير الذي تبلور في الستينات من القرن الماضي”.

وأكد أن “المهم هو أنه ليس روسيا والولايات المتحدة فقط، بل والدول النووية الأخرى أيضا أكدت أن الحرب النووية لا منتصر فيها، ولا يجوز شنها”.

وأشار إلى أن التهديدات بالأسلحة النووية تجاه روسيا بدأت تظهر في تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين.

المصدر: وكالات