مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء اثر العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين إلى خمسة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2022 - 12:30

مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء اثر العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين إلى خمسة

منذ 23 mins 28 September، 2022
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