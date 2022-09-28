سرايا القدس – كتيبة جنين: مجاهدونا يتمكنون من إعطاب آلية عسكرية بعد استهدافها بعبوة متفجرة بشكل مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2022 - 12:30
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سرايا القدس – كتيبة جنين: مجاهدونا يتمكنون من إعطاب آلية عسكرية بعد استهدافها بعبوة متفجرة بشكل مباشر
منذ 27 mins
28 September، 2022
عاجل
كتيبة جنين
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