وكالة الأنباء الايرانية: حرس الثورة الإسلامي يستهدف مقرات الارهابيين شمال العراق بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة مدمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2022 - 12:30

وكالة الأنباء الايرانية: حرس الثورة الإسلامي يستهدف مقرات الارهابيين شمال العراق بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة مدمرة

منذ 27 mins 28 September، 2022
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