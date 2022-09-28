أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة محمد بن سلمان

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عددا من الأوامر الملكية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في البلاد، ليكون برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان بدلا من الملك السعودي نفسه، كما تقرر تكليف خالد بن سلمان بمنصب وزير الدفاع.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نص الأوامر الملكية التي جاء فيها أن ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اصبح رئيساً لمجلس الوزراء، على أن يترأس الملك سلمان بن عبد العزيز جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

وأشارت الوكالة أيضًا إلى تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع بدلا من أخيه محمد بن سلمان. كما شهدت الأوامر الملكية تعيين طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.

وبات الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في المملكة عام 2017، وذلك بعدما تم تعيينه وزيرا للدفاع في عام 2015. وتأتي تلك التعديلات في ظل إعلان الديوان الملكي بوقت سابق هذا العام دخول الملك السعودي المستشفى لإجراء فحوصات طبية بمدينة جدة الساحلية، حيث أمضى خطة علاجية وفترة نقاهة بنجاح.

وأجرى الملك سلمان (86 عاما) قبل ذلك تنظيرا للقولون في المستشفى في جدة، وقرر الأطباء إبقاءه للراحة. وكان قد غيّر بوقت سابق هذا العام، بطارية منظم ضربات القلب، وأجرى في عام 2020 عملية لإزالة المرارة.

المصدر: سبوتنيك