تقرير مصور | نورد ستريم متوقف تماما ومتظاهرون المان يطالبون باعادة العلاقات مع روسيا

تشهدُ ألمانيا تظاهراتٍ في عددٍ من مناطقِها لمطالبةِ الحكومةِ بإعادةِ العلاقاتِ مع روسيا وتشغيلِ خطِ أنابيبِ الغاز نورد ستريم 2 الذي يرفدُهم بالغازِ للتدفئة، قبيلَ بدءِ فصلِ الشتاء.

وأعلن الكرملين أنه قلقٌ للغاية حولَ تسربِ الغاز في خطَّي أنابيبِ نورد ستريم – واحد ونورد ستريم – اثنان من دونِ أن يستبعدَ فرضيةَ عملٍ تخريبي.

ورُصدَ تسربٌ للغاز في موقعينِ من خط أنابيب “نورد ستريم – واحد الذي يربطُ روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، على ما أفادت السلطاتُ الدنماركيةُ والسويديةُ غداةَ الإعلانِ عن تسربِ غازٍ في خطِ “نورد ستريم – اثنان”.

وأكد نائبُ رئيسِ مجلسِ الأمن الروسي دميتري مدفيديف حقَ روسيا في الدفاع عن نفسها. وفي مدونته عبر التليغرام قال مدفيديف، يجبُ أن أُذكّرَ مرةً أخرى، أولئكَ الصُمَّ الذين لا يسمعونَ سوى أنفسِهم، أن لروسيا الحقَ في استخدامِ الأسلحةِ النوويةِ إذا لزمَ الأمر، وفي حالاتٍ محددةٍ سلفا، معَ الالتزامِ الصارمِ بأساسياتِ سياسةِ الدولةِ في مجالِ الردع النووي.

وتابع مدفيديف اِنَ استخدامَ هذه الاسلحةِ سيتمُ في حالةِ هوجِمنا نحنُ أو حلفاؤنا باستخدامِ هذا النوعِ من الأسلحة، أو إذا هددَ العدوانُ باستخدامِ الأسلحةِ التقليديةِ وجودَ الدولةِ الروسية، وهو ما صرحَ به رئيسُ الدولةِ بشكلٍ مباشر مؤخرا.

المصدر: المنار