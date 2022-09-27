منظمة ADHRB تطالب الأمم المتحدة برفع الحصار والحفاظ على حق الشعب اليمني في تقرير مصيره

اعتبرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، أنّ التحالف السعودي، وجميع الدول التي دعمت الحكومة اليمنية المنتهية صلاحيتها والتي حاليا تدعم مجلس القيادة الرئاسي غير المنتخب، انتهكت حق الشعب اليمني في تقرير المصير بشن حرب دون قرار أممي تنطوي على غارات جوية وحصار غير قانوني.

وفي مداخلة لها أمام مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف، لفتت رئيسة قسم الشؤون القانونية في المنظمة سلمى الموسوي، أنّ هذه الحرب التي لا تقدم أي ميزة عسكرية، تبرر قتل وتشويه أكثر من 400 ألف مدني يمني.

وذكّرت الموسوي، بأنّه عندما بدأت الحرب، كان اليمنيون قريبين من اتفاق يؤسس تقاسم السلطة مع جميع الأطراف على النحو المنشود في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية الموقعة من عام 2014، ورحب بها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، الذي دعا إلى تنفيذه دون تأخير.

وأشارت الى أنّه بعد 8 سنوات من الحرب والدمار، لدينا هدنة، تضمنت بنودها التفاوض بشأن مسائل يتمتع الشعب اليمني بحقه الأصيل على النحو المنصوص عليه في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن والغذاء والصحة والتعليم والتنمية والتنقل.

وطالبت الموسوي، مجلس حقوق الانسان، بالضغط على الأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتها، برفع الحصار عن الشعب اليمني، وعدم النظر الى هذا الموضوع على ، على أنه ورقة تفاوض ، وذلك باعتبار أنّ الأمم المتحدة مكلفة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.

المصدر: مواقع