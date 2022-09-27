النائب الحاج حسن: لتشكيل حكومة في أقرب وقت.. ومعالجة الأوضاع الاقتصادية

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن إن “عدم تشكيل حكومة يرتب سلبيات بالتأكيد، في حين أن تشكيل الحكومة يمكن أن يرتب إيجابيات للمستقبل”، وتابع “لذلك نحن ندعو ونعمل مع كل الفرقاء للدفع إلى تشكيل حكومة في أقرب وقت، وتكون مكتملة الصلاحيات، تنال ثقة المجلس النيابي، وتعمل على تفكيك العقد ما أمكن، وتذليل الصعاب ومعالجة الأوضاع الاقتصادية ما أمكن”.

وحول ملف ترسيم الحدود البحرية، قال الحاج حسن “عندما أعلن موقف قوي من المقاومة متناسق ومتناغم مع الدولة ومع الجيش، وموقف شعبي متكامل، صار هناك مسارعة أميركية وقلقا وإرباكا عند الإسرائيليين، والأيام القادمة ستظهر ما قد تكون عليه النتائج في ملف الترسيم”، وتابع “لكن الأهم ترسيخ معادلة حماية ثرواتنا وحقوقنا في مواجهة عدونا، أي ألا يكون العدو قادرا على فرض ما يريد، وكما يشاء وساعة يريد، بل أن يكون للبنان بدولته وجيشه وشعبه ومقاومته القدرة على الردع، وعلى مواجهة هذا العدو، وفرض المعادلات التي تحفظ لنا هذه الحقوق”.

وسأل الحاج حسن “أين صدق الأميركيين أيها اللبنانيون؟ في الكهرباء من الأردن؟ في الغاز من مصر؟ بمفاوضات الترسيم البحري؟”، واضاف “لولا تدخل المقاومة لدعم الموقف اللبناني في ملف الترسيم كان الأميركي يدير ظهره للبنان، بينما أصدقاء لبنان الحقيقيون هم الجمهورية الإسلامية والعراق وسوريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام