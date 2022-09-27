طوني فرنجية: لوضع الخطط لتطوير ادارتنا وتحديثها

أكد النائب طوني فرنجية على “ضرورة العمل على تعزيز حضور مختلف الادارات العامة في لبنان والعمل على مكننتها، ما يمكّن كل ادارة وفقا لاختصاصها وطبيعتها، من المشاركة الفعلية في العملية الانتاجية وتحسين الواقع الاقتصادي”.

وقال فرنجية إن “مرور البلاد في أزمة اقتصادية ومعيشية لا يجب ان يمنعنا من العمل والسعي لوضع الخطط الممكنة والأطر السليمة لتطوير ادارتنا وتحديثها، ما يؤدي تلقائيا الى تحسين ظروف الموظفين والمتعاقدين والمياومين والى الحديث عن إدارة عامة منتجة بعيدة عن كل أشكال الترهّل واللاانتاجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام