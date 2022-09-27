مركز رصد الزلازل: انفجارات قويّة تحت الماء في موقع تسرّب الغاز في خط أنابيب “نورد ستريم” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2022 - 18:06

مركز رصد الزلازل: انفجارات قويّة تحت الماء في موقع تسرّب الغاز في خط أنابيب “نورد ستريم”

منذ 41 mins 27 September، 2022
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