الإطار التنسيقي يرحب بدعوة النواب إلى عقد جلسة تعيد الحياة الدستورية في البلاد

رحب الاطار التنسيقي بدعوة مجلس النواب الى عقد جلسة تعيد الحياة للمؤسسات الدستورية في البلاد. وجدد الاطار التنسيقي استعداده للذهاب الى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات واقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ودعا الاطار التنسيقي بعد اجتماعه الاعتيادي القوى الكردستانية لحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية.

وناقش الاطار التنسيقي خلال الإجتماع اخر مستجدات الوضع السياسي في العراق واستحقاقات المرحلة المقبلة.

وأكد الاطار التنسيقي ترحيبه بمشاركة كل القوى الوطنية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وادارة الدولة، وكذلك أكد حرصه على استكمال بناء الدولة بارادة وطنية مستقلة، رافضاً المحاولات والضغوطات والتدخلات الخارجية ومن اي طرف كان.

المصدر: مواقع