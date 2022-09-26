النائب علي حسن خليل: قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، بعد اقرار مشروع موازنة 2022،ان “ما انجزناه يشكل قاعدة لننطلق من خلاله في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبط”، وقال: “حين يتم التصويت ضد هذه الموازنة، فهذا يعني أن من صوت بذلك هو ضد اعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين، وما تم من خلال هذا المشروع، مهم لهم وللقطاع العام”.

واشار الى ان “مشروع الموازنة أتى بعجز قيمته 10 الاف و800 مليار”، وقال: “لكننا قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أي موازنة هو التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة، ومواكبة كل التفاصيل القانونية”.

كما شدد على أن “مجلس النواب لا علاقة له بتحديد قيمة الدولار الجمركي، وحين سألنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن السعر الذي احتسبت به الواردات من خلال الدولار الجمركي، اجاب بأنه 15 ألاف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام