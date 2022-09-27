لليوم الثاني على التوالي.. مستوطنون يقتحمون الأقصى على شكل مجموعات متفرقة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال طائرة مسيرة في أجواء المسجد الأقصى، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين.

ويشار إلى أن الجماعات المتطرفة اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك بالأمس ومارست طقوساً تلمودية بحجة الأعياد، وسط تصدٍ من المرابطين.

المصدر: فلسطين اليوم