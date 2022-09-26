قوات الاحتلال تعتدي على الصحفيين عند باب السلسلة بالمسجد الأقصى المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2022 - 09:30
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قوات الاحتلال تعتدي على الصحفيين عند باب السلسلة بالمسجد الأقصى المبارك
النائب محمد رعد: الأمريكي يريد أن يقرر من هو رئيس جمهوريتنا ويحرض سفراء لدول حتى لا يأتي رئيس للجمهورية يعرف حق المقاومة
النائب حسن فضل الله: البلد يحتاج إلى حكومة مكتملة الصلاحيات وهناك الكثير من الخطوات أنجزت وبقيت بعض التفاصيل
مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شينكر حول مفاوضات ترسيم الحدود: معلوماتي بأن لبنان نال تقريباً 100% مما يطلبه
شينكر: ما بقي هو بعض النقاط الخلافية الصغيرة التي يمكن تخطيها بسهولة والتوقيع على الاتفاق بات قريباً
وزير الأشغال علي حمية: كل شاغل للأملاك البحرية يتخلف عن سداد ما يتوجب عليه سيختم موقعه بالشمع الأحمر وبشكل نهائي
وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون يتمكنون من استهداف حاجز الجلمة شمال جنين بعبوات شديدة الانفجار
إعلام العدو: إصابة منزل بالرصاص داخل مستوطنة "كرميت" في النقب جراء إطلاق نار مصدره المناطق البدوية الفلسطينية
الرئيس اليمني مهدي المشاط: نؤكد وننبه دول العدوان والعالم المتواطئ إلى خطورة عدم التعاون في تلبية مطالب صنعاء
المشاط: نحذر من القفز على مطالبنا كونها مطالب محقة وعادلة ولا تنطوي على أي تعجيز وأسقف مرتفعة
المشاط: لا نتمنى أي تصعيد أو تعقيد لكنه محتمل جدا في حال لم نجد عقلاء في الطرف الآخر يشاركوننا الحرص على السلام
وزارة الخارجية اليمنية: الاجتماعات والبيانات في المحافل الدولية لا تعكس واقع ما سببه العدوان والحصار على اليمن
الخارجية اليمنية: إنهاء العدوان ورفع الحصار ووقف تطبيق الفصل السابع وإخراج القوات الأجنبية من اليمن تمهد لسلام حقيقي
مسيرات في العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن تحت شعار أمة رسول الله (ص) تؤكد رفض أعمال الشغب والإساءة للمقدسات
وزارة الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية للهجوم بمسيرات مفخخة على محطة زابوروجيه النووية
لجنة الاستفتاء في لوغانسك: أكثر من مليون ناخب صوتوا في استفتاء الانضمام إلى روسيا وبلغت نسبة المشاركة 76.09%
مستشار الأمن القومي الأمريكي: نأخذ التهديدات النووية الروسية على محمل الجد
رئيسة الوزراء البريطانية: علاقتنا مع واشنطن مهمة بشكل متزايد لمواجهة تهديدات روسيا وإظهار الحزم تجاه الصين
توقيع اتفاقية بين الإمارات وألمانيا لتصدير الغاز عبر شركة "أدنوك" الإماراتية
قوات الاحتلال تعتدي على الصحفيين عند باب السلسلة بالمسجد الأقصى المبارك
منذ 26 mins
26 September، 2022
عاجل
اقتحام الاقصى
الاعياد اليهودية
المسجد الاقصى
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