الشيخ قاووق: سنشهد في المقبل من الأيام تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات والأوصاف

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن “تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات والأوصاف هي ضرورة ولا يمكن معالجة الأزمات من دونها”، معلناً “أننا في المقبل من الأيام سنشهد تشكيل هذه الحكومة وهذا سيشيع مناخات إيجابية في كل البلد، ما يعزز الخطوات اللاحقة لأجل الخروج من الأزمات”.

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة ميس الجبل، أشار الشيخ قاووق إلى أن “الأزمة في لبنان تزداد سوءا، والانهيار صار بوتيرة متسارعة، وهناك جهات وقوى في لبنان ودول خارج لبنان لا تريد للبنان أن يتعافى، ولا أن يخرج من أزماته، وإنما تريد أن تستغل أوجاع اللبنانيين، وتوظفها من أجل تحقيق أهداف سياسية”.

وأكد أن “أولوية حزب الله هي العمل بكل جهد لتحقيق معالجات ملموسة وحلول حسية تخفف من معاناة اللبنانيين”، معرباً عم أمله أن يشهد لبنان “سلسلة من الانفراجات على مستوى إقرار الموازنة وتشكيل الحكومة وترسيم الحدود البحرية وتأمين ساعات من الكهرباء”.

وأوضح أن “تدخلات السفارات في الاستحقاق الرئاسي نذير شؤم للبنان، لأنه يبعد اللبنانيين عن التوافق، ويعقد الاستحقاق الرئاسي أكثر فأكثر”.

كما رأى قاووق أنه “لولا المقاومة لكان العدو الإسرائيلي ومن معه قد استخرجوا النفط والغاز ولم ينتظروا أحداً، وما كان أحد يعبأ بلبنان أو بحقه وثرواته”، موضحاً أن “معادلة المقاومة، نجحت في تعزيز موقع وموقف المفاوض اللبناني، ووضعت لبنان على مسار تحقيق نصر جديد”.

المصدر: الوكالة الوطنية