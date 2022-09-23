الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 500 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب وإسقاط 3 طائرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 500 فرد من الجنود الأوكرانيين والقوميين المتطرفين والمرتزقة الأجانب خلال اليوم الماضي، كما أسقطت 3 طائرات حربية أوكرانية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الجمعة إن استهداف وحدات من اللواء 81 منقول جوا قرب مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك، أدى إلى مقتل ما يزيد عن 220 جنديا، كما تمت تصفية أكثر من 100 من المرتزقة الأجانب قرب مدينة سلافيانسك.

وفي منطقة زابوروجيه، قتل أكثر من 190 مسلحا بضربات شنها الطيران الروسي على مواقع لمجموعة “تشيكا” التكتيكية وقواعد لكتائب “سكيف” و”دنيبر” و”غيبارد” القومية المتطرفة.

وذكر كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية دمرت في الجو طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29” في منطقة نيكولايف وطائرتين من طراز “سو-25” في منطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 19 طائرة بدون طيار خلال يوم، كما اعترضت 42 قذيفة من راجمات الصواريخ “هيمارس” و”أولخا”.

المصدر: وكالات