عودة خجولة لسياحة الآثار في شمال العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2022 - 15:46
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الرئيس ميشال عون يتابع التفاصيل حول حادث غرق المركب قبالة طرطوس: لتوفير التسهيلات كافة أمام عائلات الضحايا والناجين
الرئيس نجيب ميقاتي تابع التطورات المتعلقة بقضية غرق المركب وطلب من قائد الجيش التشدد بمراقبة الشواطئ اللبنانية
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: ننسق مع الهلال الأحمر السوري على آلية لنقل جثامين الضحايا إلى الأراضي اللبنانية
وزير الصحة السوري حسن الغباش: الحصيلة غير النهائية لضحايا غرق المركب في طرطوس هي 73 وفاة و20 ناجيا
وكالة سانا: موكب ضحايا المركب سينطلق من مشفى الباسل في طرطوس باتجاه معبر العريضة لإجراء عملية التسليم
الجيش اللبناني: توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بقيامهم بأعمال تهريب عبر البحر بطريقة غير شرعية في منطقتي المنية ودير عمار
الشيخ محمد يزبك: المأساة الجديدة بغرق العشرات في البحر هي من تداعيات الحصار الأميركي الظالم على لبنان
الشيخ علي دعموش: لوقف الرهان على الأميركي لإيجاد الحلول للأزمة في لبنان ولفتح الأبواب أمام كل الدول الصديقة للمساعدة
الشيخ أحمد قبلان: الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران والعار لمن ينتظر وعود واشنطن التي لا تعرف إلا سياسة الحصار والخراب
المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعلن دخول التعرفات الطبية والاستشفائية الجديدة حيز التنفيذ
إيران: مسيرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في طهران والمناطق دعماً للدولة ومؤسساتها ورفضاً لأعمال الشغب
الجيش الإيراني في بيان له أدان أعمال الشغب وتدمير الممتلكات العامة وتهديد السلامة العامة في بعض المناطق
الجيش الإيراني: إهانة القرآن والمقدسات اعمال استراتيجية يعتمدها العدو للنيل من مكانة النظام في ايران وضرب وحدة شعبها
الجيش الإيراني: الأعداء يعتمدون كل ذريعة وكل وسيلة لخلق حالة من انعدام الأمن والفوضى ومستعدون لمواجهة مؤامرات الاعداء
الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي: اذا التزم الأميركيون ورفعوا الحظر ولن ينتهكوا الاتفاق فهناك احتمال لاتفاق جيد
وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق لا يزال متاحا حول رفع العقوبات إذا كان لدى الولايات المتحدة الإرادة اللازمة لذلك
50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والمستوطنون يدعون لأكبر عملية لاقتحامه في الـ11 من الشهر المقبل
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية الطعن جنوب غرب رام الله: رد طبيعي على جرائم الاحتلال وجرس إنذار لما هو قادم
لجان الصيادين: إطلاق نار كثيف من الزوارق الإسرائيلية ومحاصرة ثلاثة منها في بحر رفح جنوب قطاع غزة
استمرار عملية التصويت في استفتاء انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون إلى روسيا
مسؤول ألماني: شركات ألمانية ستوقع عقودا تتعلق بالطاقة على هامش زيارة شولتس المقبلة إلى الخليج
وزير الخارجية المجري: روسيا مصدر لا غنى عنه للطاقة وتوقف إمداداتها قد يعطل اقتصادنا
رئيس وكالة الطاقة الدولية: أوروبا ستعاني من كدمات اقتصادية بالأشهر المقبلة من بينها الركود وتضرر الميزانيات
الدفاع الأذربيجانية: أرمينيا خرقت الهدنة منذ ليل الخميس ـــــ الجمعة مما اضطرنا للرد
عودة خجولة لسياحة الآثار في شمال العراق
منذ 57 mins
23 September، 2022
بيئة ومنوعات
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صفحات منوعة
المصدر:
موقع المنار
العراق
جولة حول العالم
سياحة الاثار
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