لافروف وغوتيريش يناقشان “صفقة الغذاء”

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك تنفيذ صفقة المنتجات الغذانية، وأكدا ضرورة تنفيذها بالكامل.

وقال بيان صدر عن الخارجية الروسية في أعقاب اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “نوقش بالتفصيل التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات اسطنبول بشأن تصدير المواد الغذائية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، والتصدير من دون عوائق للمنتجات الزراعية والأسمدة الروسية. وأكد الطرفان على ضرورة ضمان طبيعة الحزمة والتنفيذ الكامل لها”.

علاوة على ذلك، ناقش لافروف وغوتيريش التعاون بين روسيا والأمم المتحدة، ومبادرات محددة لتحسين كفاءة عمل المنظمة وأمانتها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه “جرى تأكيد الالتزام المتبادل بالحفاظ على الدور التنسيقي المركزي للمنظمة العالمية، التي يجب أن تستند أنشطتها بشكل صارم إلى أهدافها ومبادئها القانونية، بما في ذلك المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء”.

وكان تم التوقيع في اسطنبول في 22 تموز/يوليو على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية. وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

المصدر: وكالات