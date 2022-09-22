العراق يعلن انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الخميس، “انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية”. وقال حسين، في تصريح صحفي إن “هناك نقاشاً على أن تكون الجلسة المقبلة بين الرياض وطهران على مستوى غير وزراء الخارجية”، مؤكدا تهيئة الظروف لجولة مقبلة.

وبشأن المفاوضات النووية الإيرانية، أكد وزير خارجية العراق أن بلاده “تؤيد المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن”، مشيراً إلى أن “التوتر يؤثر سلبا على الوضع الداخلي للعراق”.

وأكد أن العراق يسعى لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، وأن الوجود العسكري الأمريكي في العراق هو في إطار التدريب والتشاور، واصفاً العلاقات مع إيران بـ”الجيدة”.

وعن تركيا، قال حسين إنها “دولة مهمة وبيننا مصالح مشتركة وعلينا التوصل إلى تفاهمات”، مؤكداً ضرورة تطوير العلاقات معها على أن تستند إلى التفاهم المشترك.

وتعليقاً على الأزمة السياسية في بلاده، أوضح وزير الخارجية العراقي أن “المفاوضات جارية مع التنظيمات السياسية وأن هناك اتجاهاً لعقد جلسة للبرلمان قريباً”، متمنياً التوصل إلى اتفاق مع التيار الصدري ليكون جزءاً من تشكيلة الحكومة.

ورأى أن العراق “يعاني في تشكيل الحكومة الجديدة وثمة صراعات بين الكتل الحزبية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى “تقدم في المفاوضات بين مختلف القوى العراقية”.

المصدر: روسيا اليوم