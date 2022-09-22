حرس الثورة الإسلامية: الفتنة الحالية هدفها الانتقام من صمود الشعب الايراني ومن تطوره ونجاحه وانجازاته الاستراتيجية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2022 - 14:08

حرس الثورة الإسلامية: الفتنة الحالية هدفها الانتقام من صمود الشعب الايراني ومن تطوره ونجاحه وانجازاته الاستراتيجية

منذ 38 mins 22 September، 2022
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