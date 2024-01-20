حرس الثورة الإسلامية: استشهاد 4 مستشارين ايرانيين في العدوان الصهيوني الذي طال العاصمة السورية دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2024 - 12:58
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المقاومة الاسلامية تستهدف تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في محيط قلعة هونين وموقع الضهيرة محققة اصابات مؤكدة
حرس الثورة الإسلامية: استشهاد 4 مستشارين ايرانيين في العدوان الصهيوني الذي طال العاصمة السورية دمشق
منذ 21 mins
20 January، 2024
عاجل
ايران
حرس الثورة الإسلامية
دمشق
عدوان المزة
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