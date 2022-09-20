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September 20 2022 - 18:52

شعبة المعلومات قبضت على مخلين بالامن في طرابلس

منذ 2 ساعة 20 September، 2022
شعبة المعلومات للأمن العام اللبناني
شعبة المعلومات للأمن العام اللبناني
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ الاتي:

“في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات لتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن ضمن مدينة طرابلس، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لتحديد هوية المتورطين، ومن بينهم: ع. ب. (مواليد عام 1999، لبناني )، وهو من أصحاب السوابق بجرائم إطلاق نار، وافتعال مشاكل، ورمي قنبلة، وا. ع. (مواليد عام 2001، لبناني )وهما مطلوبان بموجب بلاغات بحث وتحرٍ بالجرائم المذكورة أعلاه.

أعطيت الاوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان وجودهما وتوقيفهما.
بتاريخ 16/9/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفذت إحدى دوريات الشعبة كمينا محكما في محلة القبة، نتج عنه توقيفهما.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ الاتي:

“في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات لتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن ضمن مدينة طرابلس، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لتحديد هوية المتورطين، ومن بينهم: ع. ب. (مواليد عام 1999، لبناني )، وهو من أصحاب السوابق بجرائم إطلاق نار، وافتعال مشاكل، ورمي قنبلة، وا. ع. (مواليد عام 2001، لبناني )وهما مطلوبان بموجب بلاغات بحث وتحرٍ بالجرائم المذكورة أعلاه.

أعطيت الاوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان وجودهما وتوقيفهما.
بتاريخ 16/9/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفذت إحدى دوريات الشعبة كمينا محكما في محلة القبة، نتج عنه توقيفهما.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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