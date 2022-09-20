إدارة مقاطعة خيرسون تعلن موافقتها على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2022 - 13:50
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إدارة مقاطعة خيرسون تعلن موافقتها على إجراء استفتاء شعبي بشأن الانضمام إلى روسيا
منذ 15 mins
20 September، 2022
خيرسون
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