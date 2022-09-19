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September 19 2022 - 10:42

اليابان: قتيل و69 جريحا جراء الإعصار “نانمادول”

منذ 4 mins 19 September، 2022
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أخبار دولية - اليابان

لقي شخص مصرعه وأصيب 69 آخرين جراء الإعصار “نانمادول” الذي ضرب جنوب غرب اليابان.

وعثرت الشرطة على جثة المتوفى في سيارة في حقل بمحافظة ميازاكي، إذ غمرت المياه السيارة بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي رافقت الإعصار.

وأصيب ما لا يقل عن 69 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، معظمهم في جزيرة كيوش، التي مر الإعصار فوق أراضيها حتى صباح اليوم الاثنين.

ويتحرك الإعصار حاليا، فوق محافظة ياماغوتشي على الطرف الجنوبي من جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية على الحدود مع كيوشو.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار إلى الشرق وبحلول صباح غد الثلاثاء سيمر من الغرب إلى الشرق فوق المناطق الشمالية من جزيرة هونشو.

وأدى الإعصار إلى إلغاء 801 رحلة طيران أقلعت وهبطت في محافظتي كيوشو وشيكوكو في جنوب غرب اليابان.

كما أثر الإعصار على حركة السكك الحديدية، إذ تم إلغاء العديد من الرحلات.

المصدر: وكالات

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