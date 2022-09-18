التحكم المروري: قتيلان وجريح بحادث سير على اوتوستراد تعنايل في البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2022 - 22:24
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: أميركا تمنع لبنان من أن يتقدم إلى الأمام وتضع العراقيل أمام أي حل
السيد صفي الدين: لن نقبل بعد كل التضحيات بأن تأخذنا شرذمة انفعالية إلى مشروع يخدم المصالح الأميركية وتاليا الإسرائيلية
السيد صفي الدين: أصحاب خطاب الكراهية والتحريض المذهبي يريدون التقسيم ونحن نقول لهؤلاء ستفشلون وسيبقى البلد موحدا
مصادر للمنار: القرار الجدي بتشكيل حكومة كان قد اتخذ قبل فترة قصيرة لكن المناكفات السياسية أجلت ذلك
المفتي الشيخ أحمد قبلان: لحكومة سدّ فراغ كممر جبري لتسوية رئاسية مقبولة
البطريرك الراعي: نطالب بتشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية عهد الرئيس عون
هيئة ادارة السير: توقف معاملات تسجيل السيارات لهذا الاسبوع واستمرار معاملات السوق والكشف الميكانيكي وامتحانات السوق
حادث سير مروع على الأوتوستراد العربي - مفرق بلدة المرج يودي بحياة شخصين وإصابة 3 آخرين
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل
إعلام العدو: أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة على طريق غوش عتصيون-الخليل بالقرب من العروب
التلفزيون السوري: استهداف قاعدة أميركية في حقل العمر النفي بريف دير الزور بالصواريخ واندلاع النيران فيها
وزير الخارجية السوري بعد إدلائه بصوته: الاستحقاقات الدستورية لم تتوقف طيلة سنوات الحرب الإرهابية على سوريا
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: مستعدون لتبادل الأسرى بين إيران وأمريكا مع خطة العمل الشاملة المشتركة
وزير الخارجية الإيرانية عبداللهيان: مراسم الأربعين اظهرت مرة أخرى أن بين الشعبين الإيراني والعراقي رابطة لا تنفصم
الخارجية الايرانية : دول بمنظمة شانغهاي تطلب تخصيص أماكن لها في ميناءي بندر عباس وتشابهار
مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي: كبير المفاوضين علي باقري كني سيذهب إلى نيويورك مع الرئيس الإيراني
مرندي: زيارة باقري كني فرصة جيدة للترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي للضغط على واشنطن لحل المشاكل المتبقية بشكل صحيح
الكرملين: روسيا والصين لا تسعيان لقيادة العالم بأسره كما تفعل الولايات المتحدة
الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا جراء محاولات الهجوم الفاشلة في ميكولايف بلغت أكثر من 180 عسكريا في يوم واحد
ترامب يحذر الألمان من خسارة بلدهم بسبب انخفاض إمدادات الطاقة الروسية
وزارة الصحة القرغيزية: 36 قتيلاً و129 جريحاً خلال الاشتباكات مع القوات الطاجيكية على حدود البلدين
احتجاجات في لندن بعد مقتل رجل أسود البشرة برصاص الشرطة
طاجيكستان تعلن عن مقتل 35 من مواطنيها هذا الأسبوع في الاشتباكات الحدودية مع قرغيزستان
وزارة الصحة القرغيزية: مقتل 46 شخصا في منطقة باتكين المحاذية لطاجيكستان
خارجية قيرغيزستان: تصرفات الجانب الطاجيكي يمكن أن تؤدي إلى صراع واسع النطاق وزعزعة الاستقرار في منطقة آسيا الوسطى
الصين: مقتل 27 شخصا بانقلاب حافلة كانت تقلهم لوضعهم بمركز للحجر الصحي في مواجهة كوفيد-19 غربي البلاد
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب قبالة ساحل تايوان الشرقي وتحذيرات يابانية من "تسونامي"
التحكم المروري: قتيلان وجريح بحادث سير على اوتوستراد تعنايل في البقاع
منذ 23 mins
18 September، 2022
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