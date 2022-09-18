التحكم المروري: قتيلان وجريح بحادث سير على اوتوستراد تعنايل في البقاع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2022 - 22:24

التحكم المروري: قتيلان وجريح بحادث سير على اوتوستراد تعنايل في البقاع

منذ 23 mins 18 September، 2022
أخبار موقع المنار

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