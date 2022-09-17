تقرير مصور | البقاع يلبي نداء الاربعين

استقبل مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك شرقي لبنان الاف الزوار من جميع المناطق في مراسم اربعين الامام الحسين عليه السلام.

الوجهة بعلبك، والمقصد هنا مقام السيد خولة بنت الامام الحسين عليهما السلام. قبل طلوع الشمس وبعده، كانت المدينة تستقبل المواسين والمعزين احياءً لذكرى اربعين الامام الحسين عليه السلام.

غصت شوارع بعلبك بالحاضرين من كل المناطق اللبنانية افواجاً ووفودا ، كباراً صغاراً، ما همهم حر ولا شمس جاؤوا ، جاؤوا محملين بالوفاء في قلوب خافقة بالحب والعشق.

جموع حطت رحالها في بعلبك، بعد الوصول اليها سيراً على الاقدام، هنا كانت المواساة لزينب عليها السلام وسبايا كربلاء ، ومن هنا كان السلام لابي عبد الله الحسين عليه السلام رغم بعد المسافة والعهد بالمسير دوماً على نهجه.

المصدر: المنار