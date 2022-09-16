مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الجمعة 16-9-2022

انه الوطنُ المحتجزُ باهلِه وخِياراتِهِ وخَيْرَاتِهِ – كما ودائعُ مواطنيه، متروكٌ بقرارٍ بينَ يدَي سجانِه الاميركي ..

واِن احتكمَ اللبنانيونَ الى الحكمةِ والصبرِ على سوءِ اَداءِ المعنيين، فانَ سوءَ الحالِ التي وصلَ اليها المواطنُ اَحرجت البعضَ فاخرجته، وهو ما تكررَ اليومَ من الطريق الجديدة الى الرملة البيضاء وما بينَهما العديدُ من اقتحاماتِ المصارفِ بحثاً عن حقوقٍ مسلوبةٍ وودائعَ منهوبة.. فيما يُهيبُ اللبنانيونَ باصحابِ الحقوقِ اَلّا يُسْتَغَلَّ وَجَعُهُم المفهوم، ويرَكبَ الموجةَ من جديدٍ اصحابُ الشبهاتِ فيحجزوا الوطنَ في دوامةٍ هي اخطرُ مِن حَجْزِ الودائع..

واولُ استغلالٍ كانَ من جمعيةِ المصارفِ التي اَعلنت الاقفالَ العامَّ لثلاثةِ ايامٍ معطلةً البلدَ وحركتَه المالية.

اما الموازنةُ التي اعدتها وزارةُ المالية ، فقد استودعتها الحكومةُ ادراجَ المجلسِ النيابي عشَرةَ ايام، بعدَ ان اطاحَ نصابُ الجلسةِ النيابيةِ باقرارِ بنودِها، معَ اقرارِ الجميعِ انها مليئةٌ بالشوائب، واصرارِ الحكومةِ على انها حاجةٌ لتخفيفِ النوائب..

بحرياً اختناقٌ اسرائيليٌ بالمعادلةِ اللبنانيةِ الثابتةِ حتى تحريرِ كاملِ الحقوقِ البحرية، فيما لفتَ خبرٌ اسرائيليٌ بضخِ الغازِ بانابيب كاريش، ليسارعَ بعدَها الصهاينةُ للتوضيحِ انَ الضخَ تمَ من البرِّ الى البحرِ لتجريبِ الانابيبِ فقط. فهي تجربةٌ اذاً لم تَكسِر المعادلةَ المرسومة، والنصيحةُ التي سَمِعَها الصهاينةُ الا يجربوا كسرها. ولكن اِن ظنوا انها رسالةٌ لجسِ النَبْض، فالرسالةُ بالرسالةِ تُقرأ، وغداً لناظرِه قريب..

وغداً موعدٌ معَ الامينِ العام لحزبِ الله سماحةِ السيد حسن نصر الله الذي سيتحدثُ في اربعينيةِ جدِّه الحسينِ عليه السلام التي يُحييها حزبُ الله في مقامِ السيدةِ خولةَ عليها السلامُ في بعلبك.. فيما يُحييها ملايينُ المسلمينَ على امتدادِ العالمِ لا سيما في كربلاءَ المقدسةِ التي فاضت باهلِ الولاءِ القادمينَ من كلِّ اصقاع الارضِ تخليداً للرسالةِ الحسينيةِ القائمةِ على نصرةِ الحقِ اينما كانَ ورفضِ الظلمِ من ايٍّ كان، وابرزُ الحاضرينَ في كربلاءَ هذا العامَ فلسطينُ واهلُها وعلماؤها وقدسُها وقداسةُ قضيتِها..

المصدر: قناة المنار