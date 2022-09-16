بوتين: روسيا تؤيد انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون بأسرع ما يمكن

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تؤيد انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون بأسرع ما يمكن، مؤكدً على أن هذا سيكون له أثر إيجابي على عمل المنظمة.

وقال بوتين في قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون: “تؤيد روسيا استكمال عملية انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وهذا هو الهدف من الوثائق والمذكرات ذات الصلة الموقعة اليوم. نحن مقتنعون بأن المشاركة الكاملة لإيران سيكون لها تأثير إيجابي على عمل المنظمة، لأن هذا البلد يلعب دورًا مهمًا في منطقة أوراسيا وفي العالم ككل”.

المصدر: وكالة سبوتنيك