تقرير مصور | مقتل ضابط صهيوني في جنين والاحتلال يصف الكمين بأسوأ الكوابيس

باركت فصائلُ المقاومةِ الفلسطينية العمليةَ البطوليةَ قربَ حاجزِ الجلمة بجنين بالضفةِ المحتلة التي نفذَها الشهيدانِ أحمد وعبد الرحمن عابد مؤكدةً أنها ردٌ طبيعيٌ ومشروعٌ على جرائمِ الاحتلالِ بحقِ الشعبِ الفلسطيني وردٌ على استباحةِ المقدسات، وشددت الفصائلُ على أنَ سلسلةَ العملياتِ البطوليةِ سوفَ تستمرُ حتى دحرِ الاحتلالِ وزوالِه.

يأتي هذا، في وقت أقرَّ جيشُ الاحتلالِ بمصرعِ ضابطٍ صهيوني خلالَ اشتباكاتٍ معَ مقاومين فلسطينيين بالقربِ من معبرِ الجلمة في قضاء جنين. ولاحقاً اُعلنَ عن استشهادِ الشابينِ الفلسطينيينِ أحمد وعبد الرحمن عابد من بلدة كفرذان في الاشتباكِ المسلـح معَ قوات العدو.

ووصف كيان الاحتلال عمليةَ حاجزِ الجلمة بأسوء الكوابيسِ في ظل التخوف من تطورِ نمطِ العملياتِ الفلسطينيةِ وتوسعِها. وتعليقاً على عمليةِ الجَلَمة، اعتبرَ رئيسُ أركانِ جيشِ الاحتلال أفيف كوخافي أنَ عملياتِ المقاومةِ هي تحدٍّ تواجهُه قواتُ العدوِ على كافةِ الجبهات.

المصدر: المنار