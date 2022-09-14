بالفيديو | موكب “نداء الأقصى” في مسيرة الأربعين .. نمشي إلى الحسين وعيننا على الأقصى

يشارك في الزيارة الأربعينية المليونية “موكب نداء الأقصى”، من فلسطين، والمكون من علماء دين، ومواطنين فلسطينيين، للتأكيد على أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام، عابرة لكل المذاهب والأديان.

ويؤكد المشاركون في الموكب، أن وجودهم في طريق “يا حسين”، الممتد من النجف إلى كربلاء، ما هو إلا رسالة للعالم بأن الوحدة الإسلامية حقيقة وليس محض خيال كما يروج لها العازفين على وتر الطائفية.

ويحمل المشاركون معهم معاناة شعب فلسطين إلى الأمة الإسلامية، التي تجدد بدورها دعمها لنضالات شعب فلسطين، بالكلمة وبالسلاح، وترفض مسار التطبيع الخياني مع كيان الإحتلال.

المصدر: يونيوز