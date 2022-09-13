رئيسة وزراء مولدوفا تتوجه إلى رومانيا بحثا عن الحطب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2022 - 14:40

رئيسة وزراء مولدوفا تتوجه إلى رومانيا بحثا عن الحطب

منذ 2 ساعة 13 September، 2022
رئيسة وزراء مولدوفا تتوجه إلى رومانيا بحثا عن الحطب
أخبار دولية - رومانيا

قالت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا غافريليتسا، إنها ستبحث خلال زيارتها إلى رومانيا، موضوع الحصول على بدائل للغاز الطبيعي.

وأضافت غافريليتسا، في حديث لقناة “يورو نيوز” التلفزيونية: “نحن نناقش مع سلطات رومانيا وبعض الدول الأخرى، البدائل الممكنة لإمدادات الغاز الطبيعي. لدينا برنامج خاص بتوفير الحطب”.

ويشار إلى أن غافريليتسا تشارك في بوخارست، في أعمال منتدى التكامل الأوروبي “مولدوفا -رومانيا، الجسور بين العواصم”.

في وقت سابق، تحدثت نفس السيدة عن انعدام المقدمات والظروف للمفاوضات مع روسيا بشأن إمدادات الغاز.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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