لا دعم على البنزين في لبنان.. – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2022 - 21:26
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صدور جدول المحروقات خالياً بشكل كامل من الدعم على مادة البنزين وزيادة على سعر الصفيحة الواحدة 20 الف ليرة لبنانية
عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس: مصرف لبنان يتوقف عن تأمين 20% من أسعار البنزين لتصبح على عاتق الشركات المستوردة
النائب الياس بو صعب: تسلمنا احداثيات تتعلق بالعوامات البحرية من الموفد الأميركي ولم يطلب من لبنان التنازل عن نقطة برّية
وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم: المفاوضات مع نقابة موظفي هيئة أوجيرو حلّت ووصلت الى خواتيمها
وزير الداخلية بسام مولوي: ندعو القضاة إلى الإسراع في البت بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات واجتراح الحلول القضائية
مولوي: أصبح للمواطن العراقي حق دخول لبنان دون تأشيرة بموجب جواز السفر ويحصل على إقامة لشهر قابلة للتجديد لـ3 أشهر مجانا
المكتب السياسي لحركة أمل: لتشكيل حكومة جديدة رغم ضيق الوقت وبمعزل عن الدخول في المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية
حركة أمل: للإلتزام بآليات عمل اليونيفل التي نص عليها القرار1701 حرصاً على عدم إهتزاز العلاقة القائمة مع أهالي الجنوب
الخارجية الإيرانية: ندعو الشركاء الأوروبيين لتصحيح الأخطاء والعودة إلى طريق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلمي وتقارير الوكالة الدولية تؤكد ذلك وعلى الوكالة ألا تتأثر بضغوط أطراف ثالثة
الخارجية الإيرانية: توقعنا من الأطراف الأخرى مواقف بناءة كمواقفنا بدل التحرك في مسارات غير إيجابية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا أرى أي مؤشر على رغبة إيران في الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي
رافيل غروسي: العديد من الدول بدأت نشر الأسلحة النووية لكن إيران كانت شفافة للغاية في الحفاظ على التزاماتها بهذه المعاهدة
وزير الخارجية الايراني مستقبلا المتحدث باسم انصار الله ورئيس الوفد الوطني اليمني: نجدد موقفنا الثابت بدعم الشعب اليمني
حسين أمير عبد اللهيان: ندعم الهدنة المؤقتة والخطوات الدبلوماسية التي يقوم بها الوفد اليمني
قائد القوة البرية التابعة للحرس الثوري الايراني: المسيّرة "آرش 2" مخصصة للقضاء على الكيان الصهيوني
اصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة
كتيبة جنين ـ سرايا القدس تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في منطقة الجابريات في مدينة جنين
كتيبة جنين: مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال في شارع الناصرة بعدد من العبوات المتفجرة وصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك ويؤدون طقوسًا تلمودية بحماية من قوات الاحتلال
الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زوار الإمام الحسين (ع) والقوات الأمنية جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين
الإطار التنسيقي في العراق يعلن رفضه إجراء انتخابات مبكّرة قبل العودة الى جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة
الرئيس الروسي: الحرب الاقتصادية ضدنا فشلت ومن المتوقع انخفاض التضخم في روسيا إلى 12% بنهاية العام
الرئيس الروسي: هناك ضرورة ملحة للابتعاد عن الدولار الأمريكي
رئيس البرلمان المجري لازلو كيفر: الاتحاد الأوروبي هو الطرف الخاسر في الأزمة الأوكرانية ومجموعات المصالح ستقضي عليه
لا دعم على البنزين في لبنان..
منذ 1 ساعة
12 September، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
لا دعم على البنزين في لبنان..
المصدر:
قناة المنار
اسعار البنزين
البنزين في لبنان
الدعم على البنزين
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