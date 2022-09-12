رفع الدعم كلياً عن البنزين.. والأسعار رهينة تقلبات السوق السوداء

انتهى اليومَ مسلسلُ الرفعِ التدريجي للدعمِ عن مادة البنزين مع صدورِ جدولِ اسعارٍ جديدٍ خالٍ تماماً من ايِ ثمنٍ للمحروقاتِ على منصة صيرفة.

وحملَ الجدولُ ارتفاعاً من عشرينَ ألفَ ليرةٍ لسعرِ البنزين بنوعيه، وبذلك يصبحُ سعرُ البنزين مرتبطاً بشكلٍ كاملٍ بالسوقِ السوداءِ وعُرضةً لتقلباتها. مع العلم انه ومعَ بدءِ مصرفِ لبنانَ عمليةَ رفعِ الدعمِ والى اليومِ ارتفعَ سعرُ الدولارِ في هذه السوقِ اكثرَ من ثلاثةِ الافِ ليرةٍ ما يفسرُ حجمَ الطلبِ على هذه العملةِ لدى قطاعِ المحروقاتِ والمقدرِ بنحوِ ستةِ ملايينِ دولارٍ يوميا.

المصدر: قناة المنار