نقابة الدواجن: أسعار الدجاج لم تتغير في الأسواق

قالت “النقابة اللبنانية للدواجن” في بيان لها الاثنين “خلافا لما تم تداوله عن حصول إرتفاع في أسعار الدواجن، فإن النقابة تؤكد أن أسعار الدجاج لم تتغير في الأسواق، وهي لا تزال على حالها في الاسابيع الاخيرة، وأقل من الأسعار في دول الجوار، على الرغم من إرتفاع سعر الدولار”، وتابعت “هذا يعني إنها انخفضت قياسا لسعر صرف الدولار الذي سجل إرتفاعاً خلال الاسابيع الماضية”.

وأكدت النقابة أن “استقرار أسعار الدجاج وعدم حصول تغييرات مفاجئة، يعود إلى أن الدجاج إنتاج وطني وأن انعكاس إرتفاع سعر الصرف الدولار عليه لن يكون بالسرعة والوتيرة ذاتها على أسعار المنتجات المستوردة”، وشددت على أنه “خلال الأيام الطبيعية وبشكل أكبر في زمن الأزمات، المطلوب الحفاظ على الإنتاج الوطني وحمايته، (القطاعات المنتجة)، خصوصاً قطاع الدواجن الذي يوفر حاجات لبنان الإستهلاكية بشكل كامل وفرص عمل لـ20 ألف عائلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام