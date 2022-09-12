التحكم المروري : حادث مروري داخل انفاق المطار باتجاه خلدة الاضرار مادية وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2022 - 15:50

التحكم المروري : حادث مروري داخل انفاق المطار باتجاه خلدة الاضرار مادية وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

منذ 20 mins 12 September، 2022
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