هدوء حذر في عين الحلوة بعد ليلة اشتباكات احترقت فيها محال ومنازل وسيارات

يخيم الهدوء الحذر صباح اليوم على مخيم عين الحلوة، بعدما عاش مساء أمس اشتباكات مسلحة بين عائلتي البحتي وقبلاوي على خلفية اشكالات سابقة بينهما، أدت الى وقوع عدد من الجرحى وأضرار مادية.

وأفيد أن الاشكال الذي دار في حي الزيب على الشارع التحتاني داخل المخيم، استخدمت فيه الاسلحة الرشاشة والقنابل والقذائف الصاروخية التي طاول بعضها منطقتي الحسبة وسيروب في صيدا، استمرت اكثر من ثلاث ساعات قبل اتصالات فلسطينية لوقفها، تدخل فيها السفير الفلسطيني أشرف دبور.

وصباحا استفاق الاهالي على هول الأضرار في حي الزيب حيث احترق عدد من المحال والمنازل والسيارات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام