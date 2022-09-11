الأناضول: خفر السواحل اليوناني يطلق النار على سفينة تجارية قبالة جزيرة بوزكادا في بحر إيجه

أفادت وكالة “الأناضول” بأن وحدات خفر السواحل اليونانية أطلقت النار باتجاه سفينة تجارية ترفع علم جزر القمر، كانت تبحر في المياه الدولية قبالة جزيرة بوزكادا في بحر إيحه.

ووفقا للبيان الصادر عن قيادة خفر السواحل التركي: “اليوم في تمام الساعة 13.27 أطلق عناصر خفر السواحل اليوناني النار باتجاه سفينة ترفع علم جزر القمر كانت تبحر في المياه الدولية على بعد 11 ميلا بحريا جنوب غرب جزيرة بوزكاد”.

وبناء على الإخطار، تم إرسال زورقي خفر تركيين إلى مكان الحادث، فيما غادر خفر السواحل اليونانيون المنطقة على الفور.

وأضاف البيان إطلاق النار تجاهل لقواعد القانون الدولي، ولم تقع إصابات بين من كانوا على متن السفينة البالغ عددهم 18 (6 مصريين و4 صوماليين و5 أذربيجانيين و3 أتراك). ويرافق السفينة حاليا زورقان لخفر السواحل التركي وبدأ التحقيق في الحادث.

المصدر: وكالة الاناضول التركية