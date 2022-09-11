قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية العيساوية بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2022 - 00:10

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية العيساوية بالقدس المحتلة

منذ 23 mins 10 September، 2022
أخبار موقع المنار

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