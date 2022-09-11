جريحان في اشتباكات عين الحلوة واتصالات فلسطينية لتهدئة الوضع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2022 - 00:10

جريحان في اشتباكات عين الحلوة واتصالات فلسطينية لتهدئة الوضع

منذ 2 ساعة 10 September، 2022
عين الحلوة صيدا
عين الحلوة صيدا
لبنان

افادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة بين عائلتين من ال البحتي وال قبلاوي اسفرت عن وقوع جريحين، احدهما من ال قبلاوي. وفي اتصال للوكالة الوطنية مع قائد القوة الامنية الفلسطينية المشتركة العقيد عبد الأسدي، لفت الى أن الاشتباكات تستخدم فيها الاسلحة الرشاشة والقنابل، وتدور تحديدا في الشارع التحتاني عند مفترق سوق الخضار وادت حتى الآن الى وقوع جريحين.

وقال الاسدي “إننا نجري اتصالات من أجل تهدئة الوضع ووضع حد للاشتباكات، مؤكدا ان الاشكال عائلي ولا علاقة للفصائل به .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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