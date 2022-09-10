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September 10 2022 - 14:44

تركيا تعلن مغادرة 5 سفن جديدة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا

منذ 31 mins 10 September، 2022
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تركيا - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مغادرة 5 سفن جديدة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا تنفيذا لاتفاق إسطنبول.

وفي بيان لها، قالت وزارة الدفاع التركية إن “السفن المذكورة غادرت موانئ أوكرانيا في ساعات الصباح”، دون مزيد من التفاصيل حول وجهاتها.

وتابع البيان: “من المقرر أيضا أن يتم تفتيش 12 سفينة اليوم السبت”.

وفي 22 تموز/يوليو شهدت إسطنبول توقيع “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

المصدر: وكالة الاناضول

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