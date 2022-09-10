العراق: الحشد الشعبي يحبط مخططا ارهابيا في صحراء الرزازة كان يستهدف طريق الزيارة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2022 - 02:04
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين ويبحث معه ملف الترسيم
الموفد الأمريكي عاموس هوكشتاين والوفد المرافق يزور عين التينة ويبحث ملف الترسيم مع الرئيس نبيه بري
الرئيس بري: نؤكد على تمسك لبنان بإتفاق الإطار وعزمه على استثمار ثرواته في كامل المنطقة الإقتصادية الخاصة به
الرئيس بري: لضرورة العودة الى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الامم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة
هوكشتاين يزور السراي ويلتقي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بحضور اللواء عباس ابراهيم والنائب الياس بو صعب
هوكشتاين من المطار: اللقاء مع الرؤساء الثلاثة كان جيداً وأنا متفائل لما سمعته اليوم ولكن لدينا بعض العمل لإنجازه
الرئيس نبيه بري يستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ويبحث معه عدداً من الملفات
اللواء عباس ابراهيم: زيارتي للرئيس بري ليست لمناقشة موضوع الترسيم والوضع الأمني مريح جداً
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: الوقت ضيق أمام الموفد الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: لقيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها لأن الأمور لا تحتمل التراخي
الشيخ علي الخطيب: للإصلاح في لبنان طريق واحد وهو الخروج من كهوف الطائفية إلى المواطنة
المفتي الشيخ احمد قبلان: للاستنفار الشامل لإنقاذ ما أمكن من أسواقنا وكبح الحرب النقدية الاقتصادية وإنقاذ العام الدراسي
الهلال الأحمر الفلسطيني: 37 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبينا بنابلس
الرئيس الروسي: مستعدون لتقديم الأسمدة البوتاسية إلى البلدان النامية مجاناً
رئيس مجلس النواب الروسي: السقف الغربي لأسعار الطاقة سينهار والأسعار ستعلو
رئيس مجلس النواب الروسي: الدول المعنية لن تتمكن بعد الآن من شراء الوقود من روسيا "بثمن بخس"
مفوضة الطاقة الأوروبية: تنسيق دول الاتحاد سيضمن عدم نجاح بوتين في التلاعب بالغاز
مفوضة الطاقة الأوروبية: الأرباح الهائلة لشركات الطاقة ستستخدم لتعويض المستهلكين والشركات الصغيرة
الأمين العام للأمم المتحدة: باكستان بحاجة إلى دعم مالي ضخم يقدر بحوالي 30 مليار دولار
العراق: الحشد الشعبي يحبط مخططا ارهابيا في صحراء الرزازة كان يستهدف طريق الزيارة
منذ 2 ساعة
9 September، 2022
الحشد الشعبي
العراق
محاربة الارهاب
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