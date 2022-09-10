العراق: الحشد الشعبي يحبط مخططا ارهابيا في صحراء الرزازة كان يستهدف طريق الزيارة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2022 - 02:04

العراق: الحشد الشعبي يحبط مخططا ارهابيا في صحراء الرزازة كان يستهدف طريق الزيارة

منذ 2 ساعة 9 September، 2022
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