الشيخ القطان: للتنازل عن المصالح الشخصية وتأليف حكومة تعالج الأوضاع الصعبة

أسف رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة. وقال “كلنا يرى الأوضاع والأحوال في لبنان تزداد سوءا وخصوصاً مع قرب حلول فصل الشتاء وفتح المدارس والجامعات”، وتابع “نحن لا نجد أحدا من الساسة يريد أن يصغي إلى أصواتنا أو أن يستجيب لمطالبنا أو أن يقف إلى جانب هذا الشعب المظلوم”.

وقال الشيخ القطان الجمعة “ها نحن نقبل على فراغ رئاسي والله أعلم، فماذا ينتظر السياسيون حتى يؤلفوا حكومة بسرعة؟ ولماذا لا يتغاضى السياسيون عن كل المصالح الشخصية، ويتنازلوا من أجل هذا الشعب وهذا البلد، ويؤلفوا حكومة علها تعالج بعضاً من هذه الأوضاع الصعبة التي نعيشها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام