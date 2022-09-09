هوكشتاين غادر بيروت: “متفائل” بكل المناقشات التي جرت.. ولكن يجب القيام بمزيد من العمل

غادر الموفد الأميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة عاموس هوكشتاين الجمعة بيروت، بعد زيارة قصيرة التقى خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وقال هوكشتاين قبيل مغادرته مطار بيروت “من الجيد أن نكون في زيارة قصيرة إلى لبنان، كالعادة شيء جيد ومناقشة جيدة، ومفاوضات جيدة مع المسؤولين”، وتابع “كما تعلمون انا متفائل كالعادة وأشعر أننا تقدمنا في المفاوضات في الأسابيع الأخيرة وآمل أن نتابع التقدم ونحقق شيئا ملموسا للتوصل إلى اتفاق”، واضاف “هذا الاتفاق سيعطي الامل وينعش الاقتصاد في لبنان ويحقق الاستقرار في المنطقة وسيكون جيدا لكل المعنيين”، بحسب تعبيره.

واوضح هوكشتاين “أنا متفائل بكل المناقشات التي جرت اليوم، ولكن يجب القيام بالمزيد من العمل”، وتابع “أميركا ملتزمة بمتابعة العمل من أجل حل الثغرات المتبقية لمعرفة ما إذا كان يمكننا التوصل إلى الاتفاق الذي سيفيد الشعب اللبناني، وهذا هو الهدف الذي نطمح إليه لحل هذه الأزمة”، على حد قوله.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام