كم ستكون تكلفة التدفئة في لبنان خلال فصل الشتاء؟؟

يعتمد المواطن اللبناني في المناطق الجبلية والمرتفعة في وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء على ثلاثة مصادر:

1- الكهرباء.

2- الغاز.

3- المازوت.

• التيار الكهربائي لا يعتمد عليه في ظل الانقطاع الدائم وارتفاع كلفة المولدات فسعر الكيلووات/ساعة 15 ألف ليرة لبنانية (حوالي نصف دولار أمريكي*).

• الغاز وهو أيضاً مرتفع الثمن، 350 ألف ليره لبنانية (10 دولار)، سعر القارورة وهي عديمة الفعالية في البرد الشديد.

• المازوت هي الوسيلة التي يتعمدها أكثرية اللبنانيين، سعر الصفيحة اليوم يتجاوز 700 ألف ليرة لبنانية (20 دولار).

فكم ستكون تكلفة التدفئة خلال فصل الشتاء.

كل وحدة سكنية وبحسب الظرف المناخي تحتاج الى 100 صفيحة من المازوت خلال موسم الشتاء فتكون الكلفة 70 مليون ليرة لبنانية حوالي (2000 دولار). أما الحطب فتصل الحاجة الى نحو 6 طن منه خلال الموسم وكلفة الطن الواحد تصل الى 6 مليون اي نحو 36 مليون ليرة لبنانية (أكثر من 1000 دولار). لذا قد يلجأ الكثير من المواطنين لاستخدام الحطب بدل المازوت لتدني التكلفة ولهذا تداعيات بيئية خطيرة كقطع الاشجار وافتعال الحرائق.

*سعر صرف الدولار في السوق السوداء حوالي 35 ألف ليرة لبنانية.

المصدر: موقع المنار