الطقس في لبنان غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الخميس، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، وارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان حتى يوم الجمعة، حيث تعود درجات الحرارة للإرتفاع بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي ويستمر حتى نهاية الاسبوع.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على المرتفعات الشمالية و في الفترة المسائية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، وارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، بسبب اقتراب كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وانخفاض في نسبة الرطوبة.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على الجبال في الداخل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهاراً، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

– الانقشاع: جيّد على الساحل يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام