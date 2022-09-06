أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 06-09-2022
الأخبار
ـ العراق: وقائع «انقلاب» لم يكتمل
ـ هوكشتين لا يحمل اتفاقاً بل تصورات جديدة للتفاوض: التحالف المكتوم ضد العهد يعلن خطته
ـ لا بحث في الاستحقاق البلدي ولا نية لعقد مؤتمر عام للتيار: الحريري «يعلّق» المستقبل إلى الأبد؟
النهار
ـ الموازنة قبل الجلسة الانتخابية وملف الترسيم يتقدم
ـ هوكشتاين يصل مساء الخميس الى بيروت ويقوم بجولته على الرؤساء وبعض المسؤولين الجمعة.
ـ حلحلة في ازمة رواتب القطاع الديبلوماسي واضراب اوجيرو يتقرر بته الخميس
اللواء
ـ «التخبط اللبناني» يتفاقم بين المالية المتهالكة والشغور الرئاسي
ـ موسم الجلسات إلى ت 1 بعد إقرار الموازنة.. والوسيط الأميركي قبل السبت
ـ قاذفتان أميركيتان فوق المنطقة وتفاؤل أوروبي أقل باتفاق مع إيران
الديار
ـ مواقف حاسمة نهاية الجاري من دار الفتوى ستلاقي بكركي بالمطالبة برئيس إنقاذي
ـ ردّ ناري اليوم من باسيل على برّي وجعجع… والاشتباك الدستوري له حصة وافرة
ـ أعطال الانترنت تعّم الجنوب … وإضراب موظفي «اوجيرو» يتواصل والمهلة للخميس
الجمهورية
ـ مخاوف من تطورات تسبق الفراغ
ـ مطلوب رئيس «فقير» للجمهورية!
ـ «مشهد جديد» للمنطقة عشية عودة هوكشتاين
البناء
ـ أوروبا تستعدّ لشهرين من اشتعال أسعار الغاز قبل اتضاح مصير «النوويّ» و«الترسيم»
ـ هوكشتاين يستعين بتوتال وقطر لتعويض «إسرائيل» عن حقل قانا قبل زيارة بيروت
ـ عبد اللهيان يسلّم وفد أمل دعوة برّي إلى طهران… ويجدّد عرض إنشاء وتشغيل معامل كهرباء
المصدر: صحف