النمر: لن نترك طالبا خارج المدرسة ولن نترك المؤسسات التعليمية تنهار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2022 - 12:14

النمر: لن نترك طالبا خارج المدرسة ولن نترك المؤسسات التعليمية تنهار

منذ 1 ساعة 5 September، 2022
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لبنان

أقامت المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم – مدرسة المهدي (عج) في بلدة البزالية احتفالا تكريميا لتلامذتها الناجحين في امتحانات الشهادة المتوسطة، برعاية مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر، وفي حضور فاعليات تربوية واجتماعية.

وتوجه النمر إلى المنظومة التربوية في منطقة البقاع، فقال “كما عودناكم سابقا ان نكون بخدمتكم سنكون هذا العام في خدمتكم أيضا، لن نترك طالبا خارج المدرسة ولن نترك معلما ولن نترك المؤسسات التعليمية تنهار، لأن ذلك هو انهيار لهذا المجتمع. ومن موقع خدمتنا للمجتمع يجب ان تنهض مؤسساتنا التربوية وان تقف وقفة شجاعة صامدة ونحن من أجل ذلك سنكون في خدمة هذه المؤسسات”.

وفي نهاية الحفل وزع النمر الشهادات على الخريجين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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